Kreis EsslingenTypisch weiblich? Die Mitgliederzeitschrift Dialog legt sie ordentlich aufgefächert, nach Jahrgängen sortiert und repräsentativ anschaulich auf den Tisch. Ein bisschen weibliche Note darf schon sein. Nein, verbessert Christine Clement, sie muss sogar sein. Während ihrer einjährigen Amtszeit, so erklärt sie selbstbewusst, durfte und darf man ruhig merken, dass hier eine Wirtschaftsjuniorin am Ruder ist. Seit 1. Januar ist sie Kreissprecherin der Wirtschaftsjunioren (WJ) im Kreis Esslingen und damit seit der Gründung 1964 erst die dritte Frau in dieser Position. Ihre Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern: Aylin Eisele, bisher