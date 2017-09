Anzeige

Von Elisabeth Maier

Ziel der Bürgerbeteiligung ist es, die Entwicklung der Gemeinde voranzubringen. Zum Thema Verkehr ist der Prozess auf einem guten Weg. Die Frage, wie Geflüchtete in die Kommune integriert werden können, sprach am Dienstag nur rund 80 Bürgerinnen und Bürger an. Das Thema ist in Neuhausen heftig umstritten. Nachdem die Zeltunterkunft an der Schlossstraße geräumt wurde, hat Neuhausen die geforderte Quote des Landkreises nicht mehr erfüllt. Das sorgte schon für Zoff mit dem Landratsamt.

Der Bau einer Unterkunft an der Albstraße ruhte monatelang, weil die Kommune die Genehmigung nicht abgewartet hatte und der