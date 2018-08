OstfildernDie Stadtwerke Ostfildern (SWO) betreiben in Nellingen ein Fernwärmenetz, das auf relativ kleiner Fläche etliche städtische Gebäude versorgt, die gleichzeitig Großverbraucher an Heizenergie sind. So müssen die Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums, des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Riegelhof- Realschule nicht frieren, Badegäste des Nellinger Hallenbads, die Kindergartenkinder sowie die Sportler in den Sporthallen 1 und 2 in der Riegelhofturnhalle und der Jahn-Sporthalle finden eine angenehme Temperatur und warmes Wasser in der Leitung vor. Auch rund 70 weitere, private Abnehmer in der Adlerstraße und der Straße In den Steinen, das Filderhotel,