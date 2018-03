„Wir wollen diese Arbeit vieler engagierter Privatpersonen und Vereine mit dem Modellprojekt ‘Energetische Nutzung von Obstbaumschnittholz‘ weiter unterstützen“, erklärte Landrat Heinz Eininger. Im Rahmen des Projekts werden in Kooperation zwischen Landkreis, Abfallwirtschaftsbetrieb sowie verschiedenen Städten und Gemeinden zusätzliche Sammelplätze für das Schnittgut eingerichtet. „Es ist erfreulich, dass in diesem Jahr fünf weitere Städte und Gemeinden mitmachen, so kommen wir mit den beteiligten 13 Gemeinden auf 25 zusätzliche Sammelplätze auf Zeit“, erläuterte der Landrat. Bereits im vergangenen Jahr sei das Projekt ein voller Erfolg gewesen. Viele