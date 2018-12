In Aichwald wird beim Wohnungsbau wieder über die reine Nachverdichtung hinaus nachgedacht. Bürgermeister Nicolas Fink sprach in seiner Haushaltsrede zwei mögliche neue Baugebiete an. Auch bei der Neuansiedlung eines Lebensmittelmarktes soll es nächstes Jahr konkret werden. Die Finanzlage ist erfreulich: Die Gemeinde bleibt schuldenfrei und hat noch eine stattliche Rücklage zur Verfügung.

