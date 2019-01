DeizisauZahlreiche Bürger sind am Wochenende der Einladung zum 30. Neujahrsempfang der Gemeinde Deizisau in der Gemeindehalle gefolgt. Musikalisch umrahmt vom örtlichen Musikverein, blickte Bürgermeister Thomas Matrohs auf das vergangene Jahr zurück und gab einen Ausblick auf die vielseitigen Großprojekte, die der Gemeinde bevorstehen. Nach den vielseitigen Veranstaltungen anlässlich des 750-jährigen Bestehens widmet sich die Gemeinde nun neuen Großprojekten.

So manches wurde 2018 bereits auf den Weg gebracht oder abgeschlossen, erinnerte der Schultes. Dazu zählen in Deizisau etwa die Inbetriebnahme des Kleinspielfelds an der Gemeinschaftsschule,