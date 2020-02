DeizisauMit der MP im Anschlag schleicht die Akteurin über ein Containerschiff. Es regnet in Strömen. Auf einer Eisentreppe kommt ihr eine dunkle Gestalt entgegen – Freund oder Feind? Ein Palästinensertuch ist um den Kopf des Soldaten geschlungen. Gehört also zum Team. Die Bösen sind die Typen mit der Atemmaske – denen gilt es, den Garaus zu machen. Diese Szenerie spielt sich auf einem PC-Bildschirm in der Zehntscheuer in Deizisau ab. „Call of Duty 4 – Modern Warfare“ („Ruf der Pflicht – Moderne Kriegsführung“) heißt das Spiel.

Der „Ego-Shooter“ gehört zu der von vielen Eltern kritisch beäugten Spielegattung, die umgangssprachlich oft als