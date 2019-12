Ostfildern Selten hat sich eine Bürgerfragestunde im Ostfilderner Gemeinderat so lange hingezogen wie am Mittwochabend. Selten ist sie so voll mit Zündstoff gewesen. Es hagelte nur so von Kritik gegen die Stadt: Mehr als 400 Eltern war in den vergangenen Tagen mitgeteilt worden, dass sie in den nächsten acht Monaten nicht mit dem von ihnen beantragten Platz in einer städtischen Kindertagesstätte rechnen können. Ihre Wut entlud sich im übervollen Sitzungssaal des Stadthauses. Ebenso auf die Barrikaden gingen vieler Mütter und Väter, die nicht hinnehmen wollen, dass ihre Kinder über Jahre mit Raumproblemen an der Gemeinschaftsschule zu kämpfen haben. Etwa 150 Demonstranten formierten sich deshalb schon vor der Sitzung vor dem Stadthaus, um gegen die aus ihrer Sicht untragbaren Zustände zu protestieren. „Wir wollen was zum Lernen, nicht erst 2025“ skandierten sie. Ihr Protest richtete sich gegen das Vorhaben der Stadt, einen Großteil der Kinder die nächsten sechs Jahre in Containern unterrichten zu lassen. Denn erst dann sei mit einem Schulneubau an der Stelle der heutigen Sporthalle 1 zu rechnen. Für die Eltern ist eine so lange Übergangszeit undenkbar. „Wir brauchen eine Lösung, die den Bedürfnissen einer Gemeinschaftsschule wenigstens einigermaßen gerecht wird“, sagte Jan Maurer, einer der Elternsprecher. Schon heute reichten die Räume bei weitem nicht aus. Und die Zahl der Schüler wachse weiter.

OB Christof Bolay warb um Verständnis: „Wir werden in den nächsten Jahren nicht den Idealzustand erreichen und müssen deshalb mit Provisorien leben.“ Das verlange allen Beteiligten einiges ab, so der Rathauschef. Er lobte auch die Arbeit der Gemeinschaftsschule, die über die Grenzen der Stadt hinaus einen guten Ruf genieße. Ein zentrales Problem sei, dass im Nellinger Schulzentrum mit ihren zahlreichen Baustellen vieles ineinander greife. Die Planungen für solche Großprojekte hätten eine lange Vorlaufzeit. Bolay: „Und bestimmte Prozesse brauchen einfach ihre Zeit.“ Außerdem betonte der OB, dass auch die Verwaltung oft an ihre Grenzen stoße. „Bestimmte Dinge können wir einfach nicht leisten.“

Das sei doch kein Problem, das plötzlich vom Himmel gefallen sei, kritisierte ein Vater. Das Thema mit fehlenden Kita-Plätzen und fehlenden Räumen zieht sich nach seinen Beobachtungen seit zehn Jahren wie ein roter Faden durch die Stadtpolitik in Ostfildern. Das sei nichts Außergewöhnliches ließ ihn OB Bolay wissen. „Eine Stadt ist nie fertig.“ Man habe in den vergangenen Jahren viel getan, um die Strukturen zu verbessern. „Aber wir wissen, dass wir noch manche Hausaufgaben zu erledigen haben.“ Warum nicht für die marode Sporthalle 1 ein Provisorium gesucht werde, wollte eine Mutter wissen. Das sei nicht möglich, so der OB. Die Halle werden den ganzen Tag über für die Schulen benötigt. Eine Interimslösung sei in der ganzen Stadt nicht zu finden.

Auch zwei Schülerinnen meldeten sich zu Wort. Selbst auf dem Flur sei oft kein Platz zum Lernen, sagte eine von ihnen: „Unser Lernbüro haben wir jetzt unter der Treppe. Das ist ein bisschen schade.“

Entspannung bei der aktuellen Raumnot verspricht sich Bolay von einem Gespräch mit den benachbarten Gymnasien. Vielleicht könne die Gemeinschaftsschule ab dem Schuljahr 2020/2021 Räume der Gymnasien mitnutzen.

Die CDU-Fraktion des Gemeinderats hatte sich im Vorfeld der Sitzung erneut eine Aufstockung des Schulgebäudes mit einer Leichtbau- oder Holzkonstruktion stark gemacht. Mit dieser Variante könne man sich unbefriedigende Übergangslösungen sparen. Das dies funktionieren kann, zeige das Beispiel einer Schule in Darmstadt. Auch die Elternvertreter zeigten Gefallen an einer solchen Lösung. Das soll dem Vernehmen nach am Mittwochabend auch in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats diskutiert worden sein. Baufachleute der Stadtverwaltung sollen sich jedoch sehr skeptisch gezeigt haben. Mit so einer Aufstockung komme man nicht weiter. Im Gegenteil, man schaffe nur ein weiteres Provisorium. Ein Großteil des Gemeinderats, so ist zu hören, schloss sich diesen Bedenken an.