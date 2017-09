Eltern erwarten Kurswechsel

HOCHDORF: Alle Seiten um sachliche Debatte zur Ganztagsschule bemüht - Unterschriftenlisten für Bürgerbegehren

Die Positionen zur verpflichtenden Ganztagsschule liegen in Hochdorf nach wie vor weit auseinander. Jedoch bemühten sich in der Sitzung des Gemeinderats alle Seiten um Sachlichkeit. Gemeinderat und Bürgermeister hatten sich zu einer gemeinsamen Stellungnahme zusammengerauft. Ein Sprecher der Eltern betonte, ihnen sei am Konsens gelegen. Sollte der Gemeinderat aber nicht umschwenken, werde man ein Bürgerbegehren anstreben.