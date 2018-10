In allen drei Wahlkreisen des Landkreises treten diese Parteien an: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke, REP, NPD, Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) und Piratenpartei Deutschland.„Die Violetten - für spirituelle Politik“, sie waren gestern auch an entsprechender Krawattenfarbe zu erkennen, treten nur in den Wahlkreisen Esslingen und Nürtingen an. In den Wahlkreisen Esslingen und Kirchheim wird BIG (Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit) auf dem Wahlzettel stehen. Die 2010 gegründete Partei, der vor allem Bürger mit Migrationshintergrund angehören, wollte auch in Nürtingen antreten. Dort vermisste