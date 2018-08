NeuhausenMit einer Kneippanlage in der Ortsmitte von Neuhausen fing es an. Josef Eisele, ein Anhänger des Naturheilkundlers Sebastian Kneipp aus Bad Wörishofen, baute Ende des 19. Jahrhunderts eine Wassertretanlage. Das Projekt schlief wegen mangelnden Interesses ein. Dann betrieb er Wannenbäder in Kabinen, denn die meisten Leute hatten damals kein Badezimmer daheim. 1928 ließ er anstelle der Fischteiche auf dem Bauernhof der Eiseles das erste Freibad auf den Fildern bauen. „Damals konnte man mit Badeanstalten noch Geld verdienen“, erinnert sich der 85-jährige Horst Eisele. Dieses Jahr gibt es das Bädle seit 90 Jahren. Karl Bayer, Archivar der Gemeinde,