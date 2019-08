DenkendorfSpeiseeis selbst zuzubereiten ist mit viel Lärm verbunden. Das merken die acht Mädchen und zwei Jungs im Alter zwischen acht und elf Jahren rasch, die sich in der Küche der Albert-Schweitzer-Schule versammelt haben. Im Rahmen des Sommerferienprogramms wollen sie sich an der Eiscreme-Herstellung versuchen. Das Angebot der Volkshochschule war so attraktiv, dass die zehn Plätze im Nu belegt waren und Interessierte abgewiesen werden mussten.

„Was braucht man, um Eis zu machen“, fragt Michaela Breuning, die als Lehrerin an einer Realschule auch Kochen unterrichtet. Die Zutaten wie Milch, Sahne, Zucker, Joghurt oder Mascarpone sowie Schokolade