WendlingenSeit Monaten steht der Edeka-Markt in der Albstraße in Wendlingen leer. Nun hat die Eigentümerfamilie angekündigt, dass auf dem Areal neue Geschäftsflächen mit einem Supermarkt, Gastronomie und modernen Wohnkonzepten entstehen sollen. Bis diese entwickelt sind, sollen drei Jahre vergehen. Bis Ostern 2020 wolle man aber eine Übergangslösung für die Nahversorgung mit Lebensmitteln forcieren, teilen die Projektleiterinnen Maike Brenner und Lilli Rohde mit. „Wir brauchen wieder einen Supermarkt“, schildert Bürgermeister Steffen Weigel die schwierige Situation in der Ortsmitte.

Der Verwaltungschef hofft, dass die Projektleiterinnen zeitnah