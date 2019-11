EsslingenNach zwei Stunden Vortrag des Bürgermeisters, seines Kämmerers und des Architekten zur Lage der Stadt im Allgemeinen und der Sanierungsmisere des Gymnasiums im Besonderen waren die rund 180 Zuhörer in der Plochinger Stadthalle platt. Erschlagen von Zahlen und einem kommunalpolitischen Rundumschlag von der Wiesbrunnenstraße bis zur Steigerung der Personalkosten im kommenden Haushaltsjahr um satte 24 Prozent. So war es auch nur eine einzige Zuhörerin, die gegen 21 Uhr noch eine Frage an die Verwaltung hatte. „Müssen wir befürchten, dass der Gemeinderat die Sanierung des Gymnasiums ablehnt und was passiert dann?“, wollte die Mutter zweier