Einmal so aussehen wie die Vorfahren

BEUREN: Kunstprojekt „Lebens-Bühnen“ bietet im Freilichtmuseum ein offenes Fotoshooting für Kinder und Erwachsene an

(red) - In historischen Kostümen können sich Kinder und Erwachsene vor historischer Kulisse fotografieren lassen. Im Rahmen des Kunstprojekts „Lebens-Bühnen“ bietet die Fotografin Daniela Wolf am Wochenende, 9. und 10. September, jeweils von 13 bis 17 Uhr im Freilichtmuseum in Beuren ein offenes, fröhliches Fotoshooting an.