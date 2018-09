Kreis EsslingenSeinen 85. Geburtstag hat der Holzmadener Karl Christian Attinger am 20. Juli gefeiert, ein paar Wochen später dann seine 70-jährige Betriebszugehörigkeit bei der Firma Festool. Er besuchte als Kind das Gymnasium in Kirchheim, doch in der dritten Klasse war Schluss. Da er und sein Bruder zu Halbwaisen wurden, begann er 1948 eine Lehre als Elektromechaniker. Er hatte doppeltes Glück: Es war seine Wunschausbildung und sein Lehrmeister Gottlieb Stoll kam ebenfalls aus Holzmaden. „Da gab es noch keine Lehrwerkstatt“, erinnert sich Attinger. „Es ging von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und die Gesellen brachten uns alles bei.“ Gottlieb Stoll und