Landkreis EsslingenFamily-Party im Landratsamt. Zunächst Pläuschchen in vertrauten, kleinen Kreisen, intime Plauderminütchen zu Beginn. Nach 16 Minuten folgt die schwierige Suche nach dem richtigen Platz und dem passenden Sitznachbarn. Und dann nach dem langsamen Verebben der Privatgespräche der offizielle Teil. Familienfest-Charakter hatte die Verleihung der Staufer-Medaille an Marianne Erdrich-Sommer, Kreis- und Gemeinderätin von Bündnis 90/Die Grünen, ehemalige Leiterin der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim, Ex-Landtagsabgeordnete und vielfach Engagierte, für ihre besonderen ehrenamtlichen, gesellschaftlichen und bürgerschaftlichen