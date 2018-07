Seit etlichen Jahren arbeitet die Gemeinde Lichtenwald daran, die Abwassereinrichtungen in den Ortsteilen auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen. So wurden die Kläranlage im Ortsteil Hegenlohe saniert, teilweise gravierende Schäden an den oft jahrzehntealten Kanälen beseitigt und insgesamt viel Geld im Boden vergraben. Als vorläufig letztes und auch größtes Infrastrukturprojekt ist nun die Kläranlage im Ortsteil Thomashardt saniert worden.

Für den Betrieb der Anlage ist das Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) zuständig. Dessen Geschäftsführer Rainer Hauff informierte Vertreter des Gemeinderats und Bürgermeister