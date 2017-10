Eine Führungsfrau mit Blick auf das Positive

ALTBACH: Martina Fehrlen setzt im Wahlkampf auf ihre Berufserfahrung und Bürgerbeteiligung - Gemeinde nicht kaputtsparen

„So schlecht geht’s Altbach nicht“, sagt Martina Fehrlen. Deswegen sei es so attraktiv, in der Gemeinde Bürgermeister zu werden, findet die einzige weibliche Kandidatin für das Amt. Im Wahlkampf will sie mit ihrer Erfahrung in der Verwaltungsarbeit, Dialogbereitschaft und Bürgerbeteiligung punkten.