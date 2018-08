PlochingenDer Kaffeetisch im evangelischen Gemeindehaus in Plochingen ist schön gedeckt, in der Mitte steht ein frisch gebackener Apfelkuchen. Seit 1996, also seit 22 Jahren, gibt es in der Hermannstraße 30 gegenüber der Stadthalle das „Café Hermännle“. Ins Leben gerufen wurde es von Mitgliedern der Frauengruppe „Frauen Miteinander“ der evangelischen Kirchengemeinde. Gegründet wurde diese Gruppe 1976.

Im Café Hermännle lassen sich jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr im Schnitt zehn bis zwölf Senioren im Alter zwischen 75 und 95 Jahren in geselliger Runde Kaffee und selbst gebackene Kuchen und Torten schmecken, darunter sind nicht nur Plochinger.