ReichenbachAndere in ihrer Situation verstecken sich, weil sie nicht gesellschaftlichen Normen entsprechen und daher nicht anecken wollen. Marion König, 62, und Simone Simon-König, 54, gehen bewusst einen anderen Weg. „Wir sind Exoten und das zeigen wir auch ganz ohne Scheu nach außen“, lautet ihr Motto. Sie sind ein besonderes Paar, denn Simone ist transsexuell. In ihrem Pass hat sie den Namen Robin stehen, weil ihr eine Personenstandsänderung zu aufwendig und zu teuer ist. Doch ist das nicht ihre Identität, so wie sie denkt und fühlt, als Frau, die im Körper eines Mannes steckt. Deswegen besitzt sie auch einen sogenannten Begleitausweis, der ihr fast