PlochingenVier Schulklassen sind mucksmäuschenstill und lauschen, als Erzbischof Simon Ntamwana vom Leben und dem Völkermord in seinem Heimatland Burundi berichtet. Seine Lesereise führt ihn nicht nur nach Köln, Frankfurt, München und Hamburg. Er war auch zu Gast in Hochdorf und in der Realschule Plochingen. Es ist sein einziger Schulbesuch in Deutschland und Ntamwana fühlt sich spürbar wohl. Er ist beeindruckt vom freundlichen Empfang durch die Schüler: „Wenn wir nicht in der Schule bessere Menschen haben, werden wir sie nirgends haben“, betont er.

„Ich bin froh, mit der Jugend zusammen zu sein, mit der Zukunft“, sagt der Erzbischof in