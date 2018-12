(kh) - Einbrecher haben an Heiligabend in Denkendorf die Abwesenheit einer Familie ausgenutzt und sind in deren Einfamilienhaus in der Mühlhaldenstraße eingebrochen. Sie hebelten zwischen 15 und 23.30 Uhr die Terrassentür auf. Den Wert ihrer Beute beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Ebenfalls in Denkendorf ist ein Einbrecher an Weihnachten in eine Wohnung Im Greut eingedrungen. Auch er hebelte eine Terrassentür auf. Aus einem Sparschwein nahm er etwa 100 Euro mit.

An Weihnachten sind der Polizei zwei weitere Einbrüche gemeldet worden. In der Jahnstraße in Harthausen brach der Täter eine Balkontür auf. Er durchsuchte