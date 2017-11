Anzeige

Aichwald-Aichelberg (pol) - Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Dienstag, im Zeitraum

zwischen 16.30 Uhr und 22.30 Uhr, in der Kelterstraße in Aichelberg.

Polizeiberichten zufolge brach der unbekannte Täter mit einem Werkzeug ein Fenster auf

und gelangte so in das Haus. Er durchwühlte sämtliche Räume nach möglichen Wertgegenständen. und stahl Schmuckstücke und Münzen in bislang unbekanntem Wert.