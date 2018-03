(eli) - In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße in Neuhausen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen eingebrochen. Der Täter hebelte nach Angaben der Polizeidirektion Esslingen zunächst die Balkontür auf und durchsuchte dann im Inneren sämtliche Schränke. Über das Diebesgut und über den entstandenen Sachschaden liegen der Polizei bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w