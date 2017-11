Anzeige

Von Andreas Volz





Kurz vor vier Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Schon auf der Anfahrt sahen die Rettungskräfte das lichterloh brennende Gebäude. Die Feuerwehr musste den etwa 20 auf 15 Meter großen ehemaligen Schafstall kontrolliert abbrennen lassen und ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude verhindern. Neben dem Haus geriet ein Auto in Brand. Weiterhin wurde ein Kran, der neben dem Gebäude stand, durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. „Als wir ankamen, brannte alles lichterloh“, berichtet Einsatzleiter Ralf Fedderau. Aus Schopfloch, Bissingen, Weilheim und Kirchheim kamen die Wehren zur Hilfe, auch um Leitungen zu legen und einen Pendelverkehr mit Tankwagen einzurichten. Das denkmalgeschützte Gebäude brach in sich zusammen.

Der Schafstall war nicht bewohnt, weil er gerade saniert wurde und dabei als Projekt zur Berufsorientierung diente. Viele Jugendliche erlebten mit, wie ihre Arbeit der vergangenen zwei Jahre in kurzer Zeit vernichtet wurde. Kommandant Fedderau berichtete am Morgen: „Die Jungs, die hier am Schafstall geschafft haben, haben gestern Nacht geheult.“

„Wir haben da richtig viel Zeit und Energie reingesteckt, das war ja unser Vorzeigeprojekt. Und jetzt ist alles aus“, sagte Ziegelhütten- Leiter Hendrik van Woudenberg vor dem rauchenden Trümmerhaufen. „Wir hatten richtig große Pläne. Im Schafstall hätten wir endlich einen großen Saal gehabt. Das war ein tolles Projekt. Die Jugendlichen haben viel geschafft.“ Mehrere hätten dabei - wie vorgesehen - ihren Berufswunsch entdeckt, als Zimmermann, Maurer oder Baggerführer. „Die pädagogische Wirksamkeit ist immer noch da, die geht jetzt auch nicht weg“, glaubt Gerd Kälberer. Der Lehrer an der Ziegelhütte hatte die Idee zum Schafstallprojekt. Jetzt ist eine andere pädagogische Leistung gefragt: „Einerseits sucht man nach Ursachen, und andererseits weiß man, dass das nichts bringt. Das kriegt man nicht zusammen.“ Und doch gilt es, genau das zu vermitteln. Was wohl am besten hilft, ist der gemeinsame Schock, der Pädagogen und Jugendliche eng verbindet. Was helfen kann, ist der Blick in die Zukunft: Die Fortsetzung des Projekts in einem anderen Gebäude hat van Woudenberg bereits angedeutet.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Van Woudenberg kann lediglich Mutmaßungen anstellen: „Man weiß es nicht. Irgendwo lag ein Akkugerät. Am Tag vorher gab es Schweißarbeiten. Aber etwas Konkretes ist nicht bekannt.“

Zur Brandbekämpfung war ein Großaufgebot ausgerückt: elf Fahrzeuge und 55 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Bissingen sowie den umliegenden Gemeinden aus. Über die genaue Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Sie dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.