LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Ruhe ist ein Fremdwort hier am Stuttgarter Flughafen. Jeden Moment rollt eine neue Maschine in Richtung Startbahn, eine andere landet. Auf dem Flugfeld herrscht reger Betrieb. Genau am Rande, weit weg von den Terminalgebäuden, zwischen Vorfeld und Autobahn, steht ein einzelnes großes Gebäude. Die Flughafenfeuerwehr. In den Räumen dort ist es vermeintlich still, vereinzelt hört man das Tippen auf einer Computertastatur. Und doch auch hier: Vollkommene Ruhe herrscht nicht. Gespräche über Funkgeräte sind zu hören, jede Minute, mehrmals.

„Wir müssen rund um die Uhr verfügbar sein“, erklärt Andreas Rudlof. Er ist Leiter