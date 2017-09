Wer arbeitslos ist, gerät schnell in Geldnot. Das ist in Klein-Nefingen nicht anders als in Deutschland. Auch sonst geht es in der Kinderspielstadt, die bis Donnerstag in Deizisau stattfindet, realitätsnah zu. Arbeiten, Geschäfte machen, Geld verdienen und wieder ausgeben - damit ist der Tag schnell um.

