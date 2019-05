NeuhausenEine Unterkunft für anerkannte oder geduldete Flüchtlinge in Neuhausen liegt am westlichen Ortsrand. Dort wohnen vor allem Familien. Umgeben ist das Gebäude von Äckern und Wiesen. Bisher war der Außenbereich nicht gestaltet. Doch die Pfadfinder aus Neuhausen haben im Rahmen der 72-Stunden-Aktion des BDKJ die Aufgabe bekommen, einen Weg am Haus zu bauen, aus einem Stück Wiese einen bespielbaren Rasen zu gestalten, einen Fahrradabstellplatz, einen Grillplatz und Blumenbeete anzulegen. Außerdem haben sie Sitzgelegenheiten und Tische gebaut, die dauerhaft stehen bleiben können. 30 junge Leute haben tatkräftig angepackt, unterstützt wurden sie von