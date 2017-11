Ein Schuss gegen ÜberschüsseBalance-Akt

KREIS ESSLINGEN: Freie Wähler, SPD und FDP wollen stärker in die Haushaltsführung der Kreisverwaltung eingreifen

An der Höhe der Kreisumlage will der Esslinger Kreistag dieses Mal nicht rütteln. In der Haushaltsdebatte, die gestern im Großbettlinger „Forum der Generationen“ stattfand, akzeptierten alle Fraktionen bis auf die REP die Senkung des Hebesatzes von 32,5 auf 31,5 Punkte, die Landrat Heinz Eininger vorgeschlagen hat. Dafür verlangt der Kreistag ein Mitspracherecht, was mit den Überschüssen aus dem Haushalt passiert. Bis zu 40 Prozent davon sollen künftig direkt in die Umlage des Folgejahres fließen, um die Kommunen zu entlasten. Das sieht ein Antrag von Freien Wählern, SPD und FDP vor.