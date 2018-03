NeuhausenDer „Josefsbau“ der Kinder- und Jugendhilfe in Neuhausen wird abgerissen. Im April beginnen die Entkernungsarbeiten. Damit schafft die Gemeinde Neuhausen Platz für das „Quartier für Generationen“. Im Gemeinderat skizzierte Bürgermeister Ingo Hacker die nächsten Schritte in der Entwicklung des neuen Wohnquartiers in der Ortsmitte. Dort entwickelt die Kommune gemeinsam mit dem Siedlungswerk, der Samariterstiftung und dem Sozialdienst Katholischer Frauen ein Wohnquartier, in dem Gemeinschaft groß geschrieben werden soll. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird in dem neuen, zentral gelegenen Wohngebiet die Position eines Quartiermanagers geschaffen, der die