Am Pfingstmontag herrscht in Köngen stets Ausnahmezustand. Zum traditionellen Krämermarkt schieben sich die Besucher durch den Ort. 300 Stände säumten in diesem Jahr insgesamt elf Straßenzüge - auswärtige Anbieter ebenso wie einheimische Geschäftsleute und Vereine. Zwischen 7.30 und 18 Uhr konnten die Besucher schauen, kaufen und schlemmen, oder sich beim Rummel und im Festzelt auf dem Festplatz amüsieren, wo von Freitag bis Montag das Musikfest stattfand.

