Von Thomas Krytzner

Lange sah es so aus, als ob aus dem Traum des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg nichts wird. Doch schließlich genehmigte der Landtag 16 Millionen Euro für den Neubau des Musikzentrums in Plochingen sowie für die Sanierung der Akademie im Bezirksverband Stauffen. Heute trafen sich knapp 200 Vertreter aus Politik, Landesmusikverband und aus den Kreisblasverbänden hinter dem Feuerwehrgebäude. Verbandspräsident Rudolf Köberle sprach von einem denkwürdigen Datum, dass nicht nur den aktiven Musiker, sondern auch dem Nachwuchs in Erinnerung bleiben werde. Bürgermeister Frank Buß wies darauf hin, dass