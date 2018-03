(red) - Schon mehrfach hatten die Ostfilderner Kirchengemeinden versucht, Professor Fulbert Steffensky einzuladen. Bei den sechsten Ökumenischen Tagen hat es geklappt. Der ehemalige Benediktinermönch hielt einen Vortrag in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche zum Thema „Gewagter Glaube“.

Steffensky ist der Ehemann der evangelischen Theologin Dorothee Sölle. Er war Professor in Hamburg, lebt heute in Luzern, ist ein gefragter geistlicher Lehrer und Buchautor. Aufgewachsen ist der Saarländer in einem katholischen Dorf. Was man zu denken und zu glauben hatte, war dort klar.

Das ist lange vorbei. „Das muss man heute aushandeln“, sagte