HochdorfWer kennt das nicht: Man braucht noch eine Kleinigkeit zum Verschenken und steht dann vor den zwei Fragen: Was könnte ich bloß besorgen und wo bekomme ich das schnell her? Eine Antwort darauf haben jetzt die zwei Hochdorferinnen Sabrina Kehle (37) und Chrisi Grausam-Fleischmann (38). Kürzlich haben die beiden Freundinnen ihren eigenen Geschenkladen eröffnet. Im „Wunsch Eck“ in der Kauzbühlstraße 9 findet man schöne, lustige und kreative Geschenk- und Dekoartikel für Männlein und Weiblein aller Altersstufen sowie eine extra Geschenk-Ecke für Kinder. „Die Idee, einen eigenen Geschenkladen zu eröffnen, hatten wir schon länger. Letztes Jahr wurde das