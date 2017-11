Anzeige

Klangfarben, Rhythmen, Gefühl, Stimmungen: All dies erlebten die Zuhörer bei traditioneller indischer Musik im Nellinger Theater an der Halle. Der Einladung des veranstaltenden Raaga Soul Spa waren nur wenige Freunde solcher Musik gefolgt, doch diese wurden durch ein nicht alltägliches Klangerlebnis belohnt.

Mit dem in Amsterdam wohnenden, aus einer musikbegeisterten indischen Familie stammenden Siddharth Kishna und dem in Konstanz lebenden Florian Schiertz saßen zwei von Klang und Rhythmus durchdrungene Musiker auf der improvisierten Bühne im kleinen Saal. Beide haben am Rotterdamer