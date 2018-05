NeuhausenEng verknüpft mit der Ortshistorie ist die Geschichte des Oberen Schlosses im Zentrum von Neuhausen. Gebaut hat es Ritter Hans VIII. von Neuhausen, die Bauerlaubnis dazu erhielt er am 12. Mai 1518 vom Bischof von Konstanz. Exakt 500 Jahre später blickte der Theaterverein nun in seiner neuen Produktion zurück auf ein halbes Jahrtausend Leben und Lieben, Trauer und Leid, Wirken und Ränkeschmieden im Schloss und ums Schloss herum: mit dem eigens für die Aufführungen von Jeffrey Döring geschriebenen Stück „Wenn die Toten wachen“. Wunderbare Kulisse war natürlich das Obere Schloss selbst. Und am Ende gab es sogar ein Happy End in Weiß.

