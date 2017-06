Gefragt ist die ganz persönliche Meinung der Besucher. Was braucht es, damit sie sich in der Stadt wohl und zuhause fühlen? Ein Zusammenleben in einer Kommune ist mehr als nur Wohnen am selben Ort. Gerade in einer Stadt wie Ostfildern, die erst aus der Gemeindereform entstanden ist, ist das besonders wichtig. Und wer ist überhaupt Ostfilderner? Alteingesessene, die über Generationen im selben Ortsteil leben? Die vielen Zugezogenen aus der ganzen Welt?

