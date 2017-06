Der erste Versuch war wohl nichts. Beim ersten „Take“ der Verfolgungsjagd durch das Treppenhaus der Realschule Wernau hatte der Dieb sein Medaillon - also das Diebesgut - vergessen. Der zweite Take war auch nichts, da hatte doch glatt ein Darsteller das Fäkalwort mit „sch“ gesagt. „Wir können nicht so viel Musik darunterlegen, dass man das nicht mehr hört“, sagt die Mitarbeiterin Christine Jung. Also dreht das „Studio München“ halt nochmal. Wie man einen Film produziert, lernen Kinder und Jugendliche in den Pfingstferien im Projekt „Filmit“ des Kreisjugendrings Esslingen. Fünf „Studios“ sind an der