Anzeige

(aia) - Ein Dankeschön in Form von Wein und Ehrennadeln an alle, die mit ihrer Blutspende anderen Menschen helfen, überbrachte Kämmerer Michael Hanus in Stellvertretung des erkrankten Bürgermeisters Frank Buß. Zusammen mit Christa Gronau von der DRK-Ortsgruppe Plochingen ehrte er im Alten Rathaus eine Reihe von Mehrfach-Blutspendern: Ayse Deniz, Michael Franke, Sascha Huschka, Salvatore Milone und Gesine van Lück wurden für zehn Blutspenden ausgezeichnet; Gabriela Egerer-Huschka, Martin Greiner, Stefan Jögel und Aurelia Nitzl für 25. Bereits 50 Mal haben Reinhard Hoß, Cornelia Kienzle, Wolfgang Kreuzer und Ralph Lindner ihr Blut