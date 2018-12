Ein Blick hinter die Wirklichkeit

NüRTINGEN: „Surreale Bildwelten“ von Fritz Ruoff bis zum 20. Dezember in der Stiftung des Künstlers ausgestellt

„Kaum hat man sich an Sie gewöhnt, sind Sie schon wieder ganz woanders“ - diesen Vorwurf, so Hildegard Ruoff, habe sich ihr Mann immer wieder anhören müssen, auch als er 1956 begonnen habe, seine bisher als solche erkennbaren Figuren zeichnerisch in ihre Bestandteile aufzulösen. In Nürtingen ist jetzt eine Retrospektive zu sehen.