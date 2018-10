Kreis EsslingenEin erwartungsvolles Raunen ging durch den voll besetzten Saal in der Filderhalle, als Dieter Proß, IHK-Referatsleiter für Beruf und Qualifikation der Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, die mehr als 600 Gäste zur Preisträgerfeier begrüßte. 198 junge Leute haben in der Sommerprüfung 2018 ihre Ausbildung in kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen mit den Noten „gut“ und „sehr gut“ abgeschlossen, gehören mit dieser Spitzenleistung zur Elite der Berufsabsolventen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Esslingen-Nürtingen.

146 Azubis bekamen eine Belobigung, 52 erhielten mit Zeugnisnoten von 1,4 und besser sogar einen