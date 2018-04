Viele Wähler haben eine Vorliebe für bodenständige Typen - Leute aus dem Volk. Bäckermeister, Weingärtner oder Kriminalhauptkommissar haben neben Ärzten gute Karten, in kommunale Gremien gewählt zu werden. Jörg Zoller ist in Esslingen so ein Zugpferd. Er hat am 7. Juni für die Freien Wähler bei der Gemeinderatswahl am meisten Stimmen eingeheimst. 2004, und das macht die Sache dieses Mal besonders pikant, wäre er schon als Ersatzbewerber in den Kreistag gekommen, als Gärtnermeister Jürgen Merz ablehnte. Merz nimmt dieses Mal das Mandat an. Zoller schlägt es zum zweiten Mal aus. Auch ein alter Kämpe wie Dieter