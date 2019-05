AltbachEine Familie, zwei konträre politische Grundrichtungen – die Vogel-Brüder sind ein prominentes Beispiel dafür, dass das ein Leben lang funktioniert: Hans-Jochen, der stramme Sozialdemokrat, der es bis zum Parteivorsitzenden gebracht hat, Bernhard, der überzeugte Christdemokrat, der die Karriereleiter bis zum thüringischen Ministerpräsidenten hochgeklettert ist. Von solchen Ambitionen sind Nadine und Jürgen Ruckstädter weit entfernt, aber sie streben an, künftig in zwei unterschiedlichen Fraktionen in Altbach Gemeindepolitik zu betreiben: die 40-Jährige in der CDU, ihr sechs Jahre älterer Ehemann am Ratstisch in den Reihen der SPD.

Das Paar