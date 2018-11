FilderstadtVor 100 Jahren wurde während der Novemberrevolution in Berlin mit einem schlichten Satz Frauen das Wahlrecht eingeräumt. Bei einer Sondersitzung des Gemeinderats der Stadt Filderstadt in der Filharmonie hat die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth daran erinnert, dass mit der Chance zur politischen Mitbestimmung zwar Bedeutendes erreicht wurde, Parität und Gerechtigkeit in der Politik und im Alltagsleben jedoch nach wie vor nicht erreicht worden sind.

„Das demokratische Wahlrecht für Frauen und Männer war nur ein schlichter Einschub in den Text der sozialpolitischen Reformen des Rats der Volksbeauftragen. Es war nicht mehr als