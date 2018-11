StuttgartDer Angeklagte habe seine Ehefrau wie ein Objekt behandelt, mit dem er meinte, machen zu können, was er wollte, sagte die Vorsitzende Richterin Jasmin Neher-Klein in der Urteilsbegründung. Die 17. Große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts ist davon überzeugt, dass der 49-Jährige die Mutter von vier Kindern im September 2017 und im April 2018 in der gemeinsamen Wohnung in Filderstadt vergewaltigt und geschlagen hat. Dafür erhielt er eine Haftstrafe von neun Jahren und drei Monaten. Im Strafmaß ist eine achtmonatige, nun widerrufene Bewährungsstrafe berücksichtigt. Der US-Amerikaner bestritt die Vorwürfe bis zuletzt, sein Verteidiger