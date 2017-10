Edle Weine und alter Trödel

PLOCHINGEN: Zahlreiche Besucher beim Plochinger Herbst - Regen verschont die Flohmarktstände - Nachhaltig gehandelte Waren im Rathaus

Der Plochinger Herbst mit verkaufsoffenem Sonntag zog gestern wieder zahlreiche Besucher an. Gegen 11 Uhr richteten die Veranstalter noch bange Blicke in den grauen Himmel und Flohmarktbeschicker schützten ihre wertvolle Ware vor dem Nieselregen. Als aber der Himmel aufklarte, strömten Tausende in die Stadt. Erstmals fand auch ein Fairtrade-Markt im Alten Rathaus statt.