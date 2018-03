FilderstadtAm ersten Märzwochenende kommt Filderstadt auf Trab. Beim traditionellen Bernhäuser Pferdemarkt sind edle Rösser und schöne Gespanne zu sehen. Dazu kommt ein vielfältiges Rahmenprogramm. Pferde sind aus der Landwirtschaft verschwunden, die Bauern setzen nicht mehr ein PS, sondern ein Vielfaches davon ein. Geblieben ist jedoch der Pferdemarkt in Bernhausen, der 1872 zum ersten Mal abgehalten wurde.

Zum 97. Mal findet am 3. und 4. März der Pferdemarkt statt. Angemeldet wurden für die Prämierung, die am Samstag ab 8.30 Uhr auf dem Festplatz an der Tübinger Straße stattfindet, 173 Pferde und 89 Gespanne, darunter zwei Achtspänner.