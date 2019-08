AltbachWer Wert darauf legt, dass sein kaputter PC oder flimmernder Fernseher optimal entsorgt und wiederverwertet wird, konnte seine Geräte bislang bei der Esslinger Beschäftigungsinitiative (EBI) in Altbach abgeben. In dem Sozialunternehmen waren rund 40 bis dato Langzeitarbeitslose damit beschäftigt, die Elektrogeräte per Hand auseinanderzunehmen und zu sortieren. Die Reste wurden entweder verkauft oder entsorgt. Damit ist jetzt Schluss. EBI muss das 5000 Quadratmeter große Gelände in der Industriestraße bis Ende September räumen. Die Eigentümer haben verkauft, der neue Besitzer hat offenbar eigene Pläne für das Areal.

„Das ist schon