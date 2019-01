EbersbachDer Slogan von Accuride muss am Freitag wie Hohn für die Mitarbeiter des Unternehmens in Ebersbach geklungen haben. Der nordamerikanische Automobilzulieferer wirbt mit dem Anspruch „Vereinte Kräfte. Globale Reichweite“ für seine Felgen und Komponenten für Autos. Doch seit Freitagnachmittag wissen die rund 300 Beschäftigten des früheren Südrad-Werks, dass der US-Mutterkonzern auf ihre Arbeitskraft verzichten will. In einer Mitarbeiterversammlung kündigte der für das Europa- und Asiengeschäft verantwortliche Scott Hazlett an, dass Accuride den Standort bis Mitte 2020 schließt und sich von allen Mitarbeitern trennt. Die Gründe: eine weltweit